Что случилось со светофором?

Светофор на Пролетарской не работает уже несколько месяцев. Как пояснили в Мозырской Госавтоинспекции, первая поломка произошла в результате повреждения кабеля. Его задели рабочие «Мозырьгаза» при проведении земляных работ. Затем кабель был восстановлен и светофор работал еще некоторое время. Последнее ЧП вывело его из строя надолго. Сгорела линия, питающая дорожный объект. Теперь, чтобы светофор снова заработал, необходимо провести серьёзную подготовительную работу. Причем начинать с проектной документации. Именно этим сейчас занимается Коммунальное специализированное монтажно-эксплуатационное унитарное предприятие «СМЭП Гомельского облисполкома». Светофор планируют отремонтировать не раньше декабря этого года.