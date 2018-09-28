Интеллектуальный отдых продолжает оставаться одним из самых любимых развлечений эрудированных мозырян. Особое место среди всех проектов занимает «Джек Квиз», каждую пятую игру которого организаторы проводят совместно с благотворительным фондом «Объединяя сердца». Поддержку в этот раз получили семьи, воспитывающие приемных детей.
Организаторы интеллектуальной барной игры «Джек Квиз» продолжили добрую традицию, и вновь совместили приятную борьбу умов с благотворительностью. Зал развлекательного центра «Спутник» наполнился той самой душевной атмосферой, которая характерна для каждой пятой встречи мозырских эрудитов. Денежные средства, собранные во время благотворительных игр, идут на помощь детям-сиротам или тяжелобольным детям. Адресатами в этот раз оказались приемные семьи.
Участники паб-квиза собрали почти 500 рублей. На эти деньги волонтеры благотворительного фонда «Объединяя сердца» планируют сделать закупку актуальных подарков – канцелярских товаров и письменных принадлежностей. Наборы передадут детям во время очередной встречи «Клуба приемных семей».
Благотворительный «Джек Квиз»
Интеллектуальный отдых продолжает оставаться одним из самых любимых развлечений эрудированных мозырян. Особое место среди всех проектов занимает «Джек Квиз», каждую пятую игру которого организаторы проводят совместно с благотворительным фондом «Объединяя сердца». Поддержку в этот раз получили семьи, воспитывающие приемных детей.
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