Благотворительный «Джек Квиз»

Интеллектуальный отдых продолжает оставаться одним из самых любимых развлечений эрудированных мозырян. Особое место среди всех проектов занимает «Джек Квиз», каждую пятую игру которого организаторы проводят совместно с благотворительным фондом «Объединяя сердца». Поддержку в этот раз получили семьи, воспитывающие приемных детей.

Организаторы интеллектуальной барной игры «Джек Квиз» продолжили добрую традицию, и вновь совместили приятную борьбу умов с благотворительностью. Зал развлекательного центра «Спутник» наполнился той самой душевной атмосферой, которая характерна для каждой пятой встречи мозырских эрудитов. Денежные средства, собранные во время благотворительных игр, идут на помощь детям-сиротам или тяжелобольным детям. Адресатами в этот раз оказались приемные семьи.

Участники паб-квиза собрали почти 500 рублей. На эти деньги волонтеры благотворительного фонда «Объединяя сердца» планируют сделать закупку актуальных подарков – канцелярских товаров и письменных принадлежностей. Наборы передадут детям во время очередной встречи «Клуба приемных семей».