«Беларускабель» пригласил своих сотрудников на большой семейный праздник

Семь дружных команд-участниц вышли на старт конкурса «Папа, мама, я — спортивная семья». Развлекательное мероприятие со спортивным уклоном на свежем воздухе для своих работников организовало предприятие «Беларускабель». Приурочили его к надвигающемуся профессиональному празднику – Дню машиностроителя.

Сплотить коллектив, укрепить семейные традиции, а еще наглядная агитация за здоровый образ жизни. У веселых конкурсов—цели серьезные. Победителям и призерам – памятные призы и подарки. А всем вместе – масса приятных впечатлений и заряд позитивного настроения.