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Рубрика: Новости

«Беларускабель» пригласил своих сотрудников на большой семейный праздник

18 сентября 2018, 20:46

Семь дружных команд-участниц вышли на старт конкурса «Папа, мама, я — спортивная семья». Развлекательное мероприятие со спортивным уклоном на свежем воздухе для своих работников организовало предприятие «Беларускабель». Приурочили его к надвигающемуся профессиональному празднику – Дню машиностроителя.
Сплотить коллектив, укрепить семейные традиции, а еще наглядная агитация за здоровый образ жизни. У веселых конкурсов—цели серьезные. Победителям и призерам – памятные призы и подарки. А всем вместе – масса приятных впечатлений и заряд позитивного настроения.

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