Активисты Молодежного парламента готовятся ко Дню рождения родного города

«Город, дружественный детям». Мозырь стал пятнадцатым городом Беларуси, который получил почетный статус глобальной инициативы ЮНИСЕФ. Это значит, что здесь созданы все условия, чтобы талантливые ребята могли реализовывать свои инициативы. Создание благоприятной среды для детей, организация их досуга, образование, медицинское обслуживание, инфраструктура города и ученическое самоуправление — основные критерии «города, дружественного детям». Сам проект реализуется с 2009 года.

Объединить молодых, амбициозных, талантливых и целеустремленных призван городской Молодежный парламент. Благодаря ему реализованы десятки проектов, работают различные социальные программы. Яркий пример – пятничные молодежные площадки у кинотеатра «Мир». Работа Молодежного парламента кардинально отличается от других социальных проектов, поскольку молодежь сама принимает участие в решении актуальных, далеко не детских проблем. На некоторые важные вопросы эти юные ребята смотрят с иного ракурса, чем взрослые. А значит, видят нестандартные решения.