863-летие со дня основания Мозыря горожане и гости города отметят 22 сентября

В 2018 году Мозырь отмечает 863-летие со дня основания. Празднования пройдут на нескольких площадках. Шествие колонн предприятий, организаций, учреждений образования и культуры будет организовано 22 сентября на площади Ленина. В мероприятии, которое начнется в 12 часов, также примут участие руководство города, творческая элита. Основные гулянья развернутся с часу дня на набережной реки Припять и в парке культуры и отдыха «Победа». Здесь будут работать тематические площадки, много активных зон, концерты. Свои предложения представит и торговля. С Днем города мозырян поздравят артисты белорусской эстрады – Ирина Дорофеева и группа J:МОРС. Главный день праздничных мероприятий завершит салют. Он начнется ровно в 21.00. По традиции, на время проведения праздничных мероприятий будет перекрыт центр Мозыря – от площади Примостовой до площади Горького и в сторону улицы Ленинская. А значит, изменит маршрут движения и общественный транспорт.