348 обращений граждан и юридических лиц поступило в Мозырский райисполком в первом полугодии 2018 года

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число обращений сократилось. А вот коллективных жалоб стало больше. 34 за полгода. Большая часть касается вопросов жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и относятся к компетенции рассмотрения «Мозырского райжилкомхоза». Продолжает оставаться высоким количество повторных обращений, поступающих в райисполком. За полгода таковых зарегистрировано 76. Увеличилось и число повторных жалоб, направленных на рассмотрение в Мозырский райжилколкомхоз. В управление землеустройства направлено 10 повторных обращений, отделом архитектуры и строительства рассмотрено 9 жалоб, поступивших второй раз, по компетенции управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома рассмотрено 17 повторных обращений, которые в основном касаются вопросов трудоустройства и пенсионных выплат.

Несмотря на тенденцию снижения количества обращений по итогам первого полугодия, наблюдается значительный рост жалоб по вопросам архитектуры и строительства, благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, землепользования. Уменьшилось число обращений по социальным вопросам, вопросам жилья, трудоустройства, экологии и охраны окружающей среды.