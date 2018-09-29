29 сентября мозырян приглашают принять участие в районном субботнике

Субботний день, 29 сентября, мозырянам предлагают провести с пользой для себя и общества. Районный исполнительный комитет объявил о проведение общего субботника. При этом предлагаются два варианта. Первый – на волонтерских началах заняться благоустройством и приведением в порядок улиц, дворов или производственных территорий. Второй – провести субботник на рабочих местах.

Приняв участие в мероприятиях, вы сможете внести личный вклад в разработку проектов зон историко-культурных ценностей Мозырского района. Часть средств, вырученных во время общего субботника, пойдет на благоустройство коммунального кладбища «Дрозды».

Денежные средства, заработанные в день проведения районного субботника, в добровольном порядке перечисляются на внебюджетный счет райисполкома.

Реквизиты: расчетный счет № BY20AKBB36414230001013300000 в АСБ «Беларусбанк», БИК АКВВВY21317.