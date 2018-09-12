12-13 сентября в Туровской епархии состоятся торжества в честь Юровичской иконы Пресвятой Богородицы

Крестный ход состоится 12 сентября и будет приурочен к 1030-летию Крещения Руси и Году малой родины в Республике Беларусь.

По плану торжеств в 9.00 12 сентября в кафедральном соборе святого Архангела Михаила в г. Мозыре состоится божественная литургия, которую возглавит преосвященный Леонид, епископ Туровский и Мозырский.

В 11.30 начнется Крестный ход с чудотворной иконой Божией Матери Юровичская-Милосердная. Традиционно он начнется на пл. Горького, пройдет через пл. Ленина, Примостовую, по «старому» мосту через реку Припять до стоянки возле ДЭУ-43.

За мостом паломники садятся в автобусы и следуют до начала аг. Юровичи, откуда снова Крестным ходом продолжат путь к Юровичской обители.

13 сентября торжества продолжатся. В 09.00 состоится Божественная литургия.

По окончании Литургии состоится молебен и Крестный ход вокруг обители. В 13 часов паломники отправятся обратно в Мозырь и Калинковичи.

Для участия приглашаются все православные верующие из Беларуси и других епархий Русской Православной Церкви.

Важная новость для автомобилистов: в связи с тем, что Крестный ход будет проходить по мосту через Припять, 12 сентября примерно с 11.45 до 12.45 движение через мост будет перекрыто.