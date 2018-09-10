10 сентября— Всемирный день предотвращения самоубийств

Суицид — глобальная и трагическая проблема. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 40 секунд кто-то из жителей Земли уходит из жизни сознательно. Ежегодно в мире сводят счеты с жизнью около 1 миллиона человек. В Беларуси в последние годы количество самоубийств снизилось, заявляют в министерстве здравоохранения страны. Специалисты связывают это с реализацией Комплекса мер по профилактике суицидального поведения населения на 2015-2019 годы.

Современный ритм жизни, ускоренный и наполненный стрессами, может стать причиной затяжной депрессии. Врачи настоятельно рекомендуют не бороться с тревожными проявлениями самостоятельно, а обращаться за профессиональной помощью. Сейчас эта помощь доступна, в том числе и на анонимной основе.

Еще один нюанс, ни в коем случае нельзя запивать проблемы спиртными напитками. Алкоголь только усугубляет психическое состояние. Поэтому особая роль в снижении количества суицидов в Беларуси отводится именно борьбе с алкоголизацией населения.