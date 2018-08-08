Зимой – печи, летом – кондиционеры. На ул. 8 марта в Мозыре произошел пожар

Без крыши над головой остались хозяева частного дома по ул. 8 марта. Причем в прямом смысле слова. Произошедший пожар практически полностью уничтожил кровлю. Происшествие случилось 1 августа ночью. Пожарные расчеты прибыли на место вызова в 3 часа 6 минут. Спасатели установили, что дым идет из-под кровли. На то, чтобы полностью ликвидировать возгорание, понадобилось около получаса. За это время огонь повредил перекрытие дома по всей площади. Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.