Завершается приемка учреждений образования

Мозырские школы и детские сады к новому учебному году готовы. На неделе педагогические коллективы и их руководители сдавали свой профессиональный экзамен. Об особенностях приемки учреждения образования в этом году – наш следующий сюжет.

Зал спортивной детско-юношеской школы – полон людей. Но сегодня поводом для визита гостей стали не очередные соревнования, а контрольно-проверочные мероприятия. Спортивные школы Мозыря стали последними во внушительном списке учреждений образования, руководители и коллективы которых сдавали свой профессиональный экзамен. Подводя итоги приемки, главный педагог города Любовь Клепчукова, о проделанной работе говорила адресно.

Ежегодно в начале августа к работе на Мозырщине приступают две специальные комиссии – одна в городе, одна на районе. Представители райисполкома, МЧС, санэпидемслужбы, энергонадзора внимательно осматривают каждый кабинет, учебный класс, актовые и спортивные залы, технические помещения. Ведь на кону – безопасное и комфортное пребывание подрастающего поколения в школах и детских садах.

Благодаря господдержке школы и детские сады в этом году получили новое технологическое оборудование для пищеблоков и столовых. В центре коррекционно-развивающего обучения, 1-й, 6-й, 9-й и 11-й школах эти помещения подверглись практически капитальному ремонту. Изменения в лучшую сторону спортивных залов порадуют в сентябре учеников 6-й, 9-й, 11-й, 12-й, 13-й, 14-й школ и дошколят из 12-го, 26-го, 33-го, 40-го садов. Каждый руководитель отмечает, проведенные ремонты – результат общих усилий администрации, педагогов, родителей. Плюс помощь районного и областного бюджета, а также предприятий-шефов.Допуск к работе в новом учебном году и паспорта готовности до 1 сентября получат все мозырские учреждения образования. Итоги приемки подведут на районной педагогической конференции в конце августа.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ