Засуха стала причиной того, что в шести районах области запретили посещать леса.Мозырский район пока в список не попал

В шести районах Гомельщины из-за засухи запретили посещать леса. Сохраняется высокий класс пожарной опасности. Ззапретвведен на посещение лесов в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Октябрьском, Ветковском и Лоевском районах. Мозырский район пока в этот список не попал. С апреля в лесах области произошло 94 случая возгорания.