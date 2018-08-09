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Рубрика: Новости

Засуха стала причиной того, что в шести районах области запретили посещать леса.Мозырский район пока в список не попал

9 августа 2018, 18:31

В шести районах Гомельщины из-за засухи запретили посещать леса. Сохраняется высокий класс пожарной опасности. Ззапретвведен на посещение лесов в Гомельском, Добрушском, Брагинском, Октябрьском, Ветковском и Лоевском районах. Мозырский район пока в этот список не попал. С апреля в лесах области произошло 94 случая возгорания.

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