Несоблюдение земельного законодательства – распространенное нарушение. Что такое самозахват и можно ли узаконить незаконную землю?

Забор подальше – площадь больше. Самовольный захват земли – самое распространенное нарушение земельного законодательства. На Мозырщине такие факты выявляться с досадной регулярностью. Где-то факт самозахвата выявляют спустя годы, где-то – практически по горячим следам. В настоящее время землеустроители Мозыря по поручению областного управления снова проводят проверки соблюдения земельного законодательства землепользователями. Сегодня внимание – самому молодому микрорайону города.

Забор этого домовладения явно перешагнул границы участка. Произошло это нарочно или случайно – не важно.

Кстати, каким-то образом узаконить самозахват – не получиться. В любом случае единственным выходом будет снос ограждения.

Границы земельного участка можно уточнить, правда, на платной основе. Для этого необходимо обратиться в специализированные организации. В этом году землеустроительной службой выявлено 16 фактов самозахвата земель, в том числе земель государственного лесного фонда. В восьми случаях дело дошло до суда. Во всех случаях были приняты радикальные меры. Строения снесены, земля освобождена.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ