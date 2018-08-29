За пользование учебниками и пособиями в этом году будем платить одинаково. Принцип оплаты изменили.

В 2018/2019 учебном году установлена единая плата за пользование учебниками и пособиями для всех учащихся. Так, постановлением Правительства от 28 августа установлена плата за учебники и пособия для дошкольников в размере 0,2 базовые величины или 4 рубля 90 копеек. За пользование комплектом учебников по программе общего среднего образования – 0, 5 базовой или 12 рублей 25 копеек. Ранее плата за пользование учебниками и учебными пособиями для учащихся 1−11-х классов взималась в размере 50% стоимости комплектов этих учебников и учебных пособий. Плата за пользование учебными пособиями для дошкольников взималась в размере их полной стоимости. Стоимость комплектов отличалась в зависимости от классов. Например, первоклассники платили за учебники чуть больше 8 рублей, а одиннадцатиклассники почти 14. С нынешнего учебного года плата для всех учащихся одинаковая. Бесплатно пользоваться учебниками могут учащихся санаторных школ-интернатов, специальных учебно- и лечебно-воспитательных учреждений; дети с особенностями психофизического развития; сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, больные онкологией и туберкулезом, обучающихся из семей, которые получают государственные пособия на детей старше трех лет, учащиеся один или оба родителя которых являются инвалидами I или II группы и другие. Для обучающихся из многодетных семей плата за пользование учебниками и учебными пособиями снижается на 50 процентов. Оплату нужно внести до 1 октября текущего года.