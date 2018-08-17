«Южный». Никому не нужный?

Микрорайон индивидуальной застройки «Южный» через несколько лет вполне сможет претендовать на звание элитного. Но сегодня его потенциальные жители столкнулись с целым рядом трудностей – от отсутствия хорошей дороги до отсутствия канализации. В ситуации разбиралась наша съемочная группа. Жизнь в частных домах должна быть удобной и цивилизованной. На это рассчитывали десятки, если не сотни семей, которые шесть лет назад выбирали участки в будущем новом микрорайоне. Застройка в этой части города велась с разной степенью интенсивности. Но сегодня нынешние и потенциальные жители название «Южный» все чаще рифмуют с фразой «Никому не нужный».

Заглядывать на эти улицы гости не спешат – берегут транспортные средства. Местные водители рассказывают, несколько раз в сезон дождей проехал – и сразу в ремонт. И добавляют: доставку стройматериалов к домам в «Южный» отказываются делать многие грузоперевозчики – боятся застрять в глубоких ямах и лужах.

Другая проблема – отсутствие современной системы канализации. Спасением становятся выгребные ямы, откачивать которые потом придется, вызывая спецтехнику. За помощью жители «Южного» обращались в разные инстанции. И значительная часть работ по обеспечению комфортных условий уже завершена. Территория микрорайона разделена на две очереди.

Тем, кто строился в первой части, повезло чуть больше – у них уже есть свет, вода и газ.Сети газа во второй части «Южного», возможно, проложат вследующем году. Все упирается в финансирование. Денег на весьобъем необходимых работ сегодня попросту не хватает. Дальнейшие работы по благоустройству дорог и коммуникаций будут проводиться при возобновлении финансирования. Чтобы «Южный» стал все-таки нужным, активисты планируют продолжить стучаться во все двери. Но если осень будет дождливой, судя по фотоархиву, им придется забыть о машинах и подумать о вездеходе.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ