Хочешь быть гимназистом – дерзай! Мозырская гимназия объявила о наборе десятиклассников

Гимназия им. Я. Купалы объявляет набор учащихся в 10-е классы с изучением на повышенном уровне учебных предметов. Для углубленного изучения предлагаются физика и математика; химия и биология; химия и математика; русский язык и английский/немецкий язык; математика и английский/немецкий язык. Вступительные испытания проходят со 2 по 15 августа 2018 г. по двум профильным предметам в форме тестов.

Инфолиния: 23-07-01, 23-04-73.