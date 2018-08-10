Минусы устойчивой жаркой погоды. В связи с установившимися высокими температурами и отсутствием осадков жителям и гостям Мозырского района запрещено посещать лесные массивы.

На Мозырщине вновь введен запрет на посещение лесов. Соответствующее решение принимают местные органы власти при угрозе возникновения пожаров. Сегодня специалисты говорят о наступлении 4-го класса пожарной опасности по условиям погоды. На улице – жарко и сухо. А значит, вспыхнуть лес может из-за малейшей искры. В соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных нарушениях, нарушение требований пожарной безопасности в лесах и на торфяниках либо запрета на их посещение, не повлекшее причинение ущерба, – влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин. Если же во время действия запрета по вашей вине возникнет пожар, сумма штрафа может достичь пятидесяти базовых величин. Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь, на которой ежедневно обновляется информация, размещена на сайте Министерства лесного хозяйства.