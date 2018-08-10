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Рубрика: Новости

Праздник для первоклашек и их родителей от территориального центра социального обслуживания населения

10 августа 2018, 18:42

Территориальный центр социального обслуживания населения организовал праздник для бедующих первоклассников. На детской площадке городского парка звучала музыка, а детям и вручали подарки.
Праздник и подарки для детей и реальная помощь родителям. Помогать семьям, состоящим на различных видах учета в канун начала учебного года в территориальном центре социального обслуживания стало уже традицией. Мероприятие планировали заранее и готовились тщательно. Школьные принадлежности закупали для детей из семей, которые оказались в сложной жизненной ситуации.
Кроме своих подопечных, поздравили и будущих первоклассников, чьи родители работают в центре. Для всех детей праздник получился зажигательным и веселым. Со сцены ребят развлекали артисты. А на площадке перед сценой их ждал небольшой сюрприз. Для всех присутствующих на празднике сотрудники центра приготовили небольшой спортивный квест с символическими подарками.
Своих подопечных, ребят из многодетных и малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, которые по каким-то причинам не смогли побывать на празднике, навестят на дому. В любом случае, помощь дойдет до каждого, кому она действительно необходима.
Лидия Потар, Вячеслав Проиписнов. ТКМ

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