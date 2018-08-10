Воспитанницы мозырской СДЮШОР №1 — победительницы республиканской Спартакиады

Женский футбол в Мозыре занимает своё почётное место, среди тех видов спорта, которыми славна столицы Полесья. Это выражается и в результатах на международной арене, которые достигли лучшие воспитанницы отделения футбола СДЮШОР №1, и в представительстве Национальной команды, за которую выступают мозырянки, а также, в недавней победе на республиканской Спартакиаде школьников, где сборная Гомельской области завоевала золотые медали.