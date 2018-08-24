Внимание – дети!

Мероприятие, которое традиционно проводится в канун начала учебного года стартует 25 августа и завершится 5 сентября. Правилами дорожного движения предусмотрено, что в этот период двигаться транспортные средства в светлое время суток должны с включённым ближним светом фар.

За невыполнение требований данного пункта предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере до двух базовых величин.

Что касается целесообразности проведения таких мероприятий, об этом красноречиво говорят цифры статистики.

В январе-июле 2018 года на территории Гомельской области совершено 24 ДТП с участием детей до 18 лет. Наблюдается рост травмированных детей.

В Республике Беларусь за аналогичный период возросло количество ДТП с участием детей. Всего их произошло более 200. Половина несовершеннолетних участников дорожного движения получили травмы в качестве пешеходов.

Анализ происшествий показывает, что 28 детей получили травмы на нерегулируемых пешеходных переходах, 20 – на регулируемых (из них 5 переходили на запрещающий сигнал светофора), 18 несовершеннолетних были травмированы во дворе, 1 – на тротуаре, 3 – на обочине, 19 перебегали проезжую часть вне пешеходного перехода, 13 выбежали из-за стоящего транспортного средства, 3 шли по краю проезжей части, 1 стоял по центру проезжей части.

Дорожно-транспортные происшествия с участием детей заставляют задуматься о многом. Но в первую очередь – это клич родителям: «Хорошо ли ребенок знает ПДД, соблюдает ли он эти правила». Как показывает практика, во многих случаях знание ПДД остается только теорией. Госавтоинспекция настоятельно рекомендует соблюдать элементарные требования и учить этому детей!