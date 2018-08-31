В новом учебном году за парты школ района сядет 1650 первоклассников.Мест в продленках в разы меньше. Какиеварианты могут предложить в школе?

Со следующей недели у школьников начнется полноценная учеба. И если ученикам 2-11 классов нужно просто влиться в привычное русло, то первоклассникам и их родителям придется привыкать к новому образу жизни. Смогут ли все новоиспеченные школьники рассчитывать на место в группе продленного дня? И какие варианты могут предложить в школе?В новом учебном году за парты школ района сядет 1650 первоклассников. Около полутора тысяч из них будут посещать городские школы. Пока будущие ученики отдыхали и набирались сил, школы активно готовились к их приходу. Детей ждут отремонтированные классы, подобранная по росту мебель и конечно педагоги. Первоклассники – на особом счету и для них нужны специфические условия. Почти одновременно с началом учебного года в школах заработают группы продленного дня. Правда, обеспечить всех желающих местом в продленке не смогут. В лучшем положении ученики школ, работающих в одну смену. А вот большие школы, такие как 9, 11, 13, 14, 15, 16 набирают по 5-6 первых классов. В каждом до 28 человек. Мест в группах продленного дня в разы меньше. В 16-ой на почти 200 первоклашек – 75-80 мест. В 9-ой ситуация похожая. В 15 школе на 5 первых классов – всего 2 группы продленного дня. Причем, места в продленке рассчитываются исходя из общего количества учеников начальных классов. То есть посещать группы могут и ученики 2, 3 и даже 4 классов. А так же учащиеся 5 спортивных классов.

Вариантов посещения продленки может быть два. Ребенок может оставаться в школе до вечера либо уходить около 3 часов.

Вопросы спорного характера решать лучше по месту с администрацией школ. В любом случае, каждое заявление будут рассматривать в индивидуальном порядке. И даже если сегодня в продленке откажут, в течение года места могут появиться.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ