В Мозырском районе убрано около 70 процентов зерновых. В числе лидеров – аграрии совхоз — комбината «Заря». Лучшие из них сегодня получали награды от райкома профсоюзов АПК.

Первые жаркие дни августа аграрии по традиции встречают в поле. Уборочная кампания в самом разгаре. Урожай в этом году хуже, чем в прошлом. Свою роль сыграл аномально жаркий май. Свои основные посевы работники совхоз комбината «Заря» уже убрали. Одно из последних – поле зерновых недалеко от деревни Заводный остров Махновичского сельского совета. В числе лидеров этой уборочной компании экипаж Сергея Ломановича. Что не удивительно, комбайнер – неоднократный тысячник прошлых лет с пятнадцатилетним стажем.

Для его помощника Александра Кривальцевича это первая уборочная кампания. По его словам, успех в этом нелегком деле зависит также и от техники. Награды от райкома профсоюзов АПК сегодня получает и экипаж Александра Кудина. Высоких результатов достигли водители «Зари» Федор Мороз, Владимир Колос, Сергей Буюк и Александр Бондаренко.

Свою кампанию по уборке зерновых аграрии района планируют завершить на следующей неделе. Но это не значит, что работы буду окончены. На подходе – яровые. А в случае необходимости мозыряне окажут помощь и коллегам из соседних районов.

Вячеслав Приписнов.