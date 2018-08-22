В Мозырском районе стартовала уборка кукурузы на силос

Всего 10 дней назад в «Заре» закончилась уборка колосовых культур. Предприятие, по-прежнему, остается флагманом сельхозпромышленностиМозырщины. Хотя нынешняя погода все же внесла свои коррективы, из-за чего снизился валовый сбор зерна. Посевы, пострадавшие от засухи, опытные аграрии успели пересеять под кукурузу. На предприятииуверены, что сделали правильную ставку.

Всего на землях Мозырского и Наровлянского районов «царицей полей» аграрии «Зари» засеяли 4700 гектаров. Уборка на силос на территориях идет постепенно: выбирается та кукуруза, которая не содержит лишней влаги. Известно, урожайность кукурузы – главный залог успеха наших животноводов. Хорошо вызревшая культура полезнее для животного, кроме того она лучше хранится.

Лет десять-пятнадцать назад за смену в силосные траншеи успевали отправить 200-300 тонн кукурузной массы. И это считалось рекордом. Сегодня средний показатель 700 тонн. Уже на следующей неделе кукурузу начнут убирать на зерно. Планируется, что жатва продлится полтора месяца.