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Рубрика: Новости

В Мозыре задержали покупателя и продавца валюты

8 августа 2018, 18:18

В Мозыре сотрудниками отделения БЭП РОВД на рынке «Истпал» были задержаны двое мужчин за нарушение порядка проведения валютных операций. Один из мужчи решил купить 100 евро. В одном из отделений банка на рынке, как ему показалась, была большая очередь. Он решил не терять время и обратился к валютчику, которому и передал 230 рублей в обмен на евро. После проведения незаконной операции оба мозырянина были задержаны сотрудниками милиции. У них же было изъято 4055 рублей, 1000 рублей ЦБ РФ и 100 евро.В отношении обоих были составлены административные протоколы согласно п.п.1.1 п.1 Указа Президента РБ № 49. Как стало известно, 49-летний меняла уже попадал в поле зрения сотрудников ОБЭП РОВД. Так его задерживали за аналогичные действия в августе прошлого года и в январе нынешнего.

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