В Мозыре водитель вклеил свое фото в чужое водительское удостоверение

Автомобиль, которым управлял 61-летний мозырянин, был для проверки остановлен сотрудниками ГАИ. Предъявленное водителем удостоверение вызвало у инспекторов сомнение. Они передали его на экспертизу. Они не ошиблись. Оказалось, что мужчина вклеил в чужое удостоверение свое фото и какое-то время пользовался таким документом. Уточнение водительского статуса нарушителя позволило выяснить, что он лишен прав.В отношении ранее не судимого мозырянина возбуждено уголовное дело за подделку документов.