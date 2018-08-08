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Рубрика: Новости

В Мозыре водитель вклеил свое фото в чужое водительское удостоверение

8 августа 2018, 18:20

Автомобиль, которым управлял 61-летний мозырянин, был для проверки остановлен сотрудниками ГАИ. Предъявленное водителем удостоверение вызвало у инспекторов сомнение. Они передали его на экспертизу. Они не ошиблись. Оказалось, что мужчина вклеил в чужое удостоверение свое фото и какое-то время пользовался таким документом. Уточнение водительского статуса нарушителя позволило выяснить, что он лишен прав.В отношении ранее не судимого мозырянина возбуждено уголовное дело за подделку документов.

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