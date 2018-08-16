В Мозыре сестра ударила брата ножом, а после сама оказала ему первую медицинскую помощь. За причинение тяжких телесных повреждений в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

Конфликт в состоянии алкогольного опьянения. Весьма распространенная фабула уголовных дел. В этот раз сестра с братом отправились в гости к знакомому. Выход в свет отметили застольем. Хозяин квартиры пошел спать. Кровные родственники на кухне вели задушевные беседы. Речь зашла про личную жизнь. Слово за слово, стали ругаться. 40-летняя женщина схватила нож и воткнула его в бедро брата, попала в артерию. Сама испугалась того, что наделала, и стала оказывать первую медицинскую помощь. Срочно вызвали скорую помощь. Пострадавший мужчина в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Его сестра –

в милицию. Результат освидетельствования – 2,6 промилле алкоголя в крови.К слову, мужчина простил свою старшую сестру. Тем не менее, мозырянке придется отвечать перед судом.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ