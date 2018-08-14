В Мозыре ранее судимый мужчина ограбил и пытался изнасиловать молодую незнакомую землячку. Хрупкая девушка дала достойный отпор. Борьба велась порядка 10 минут, пока на помощь не прибежал ее друг. Злоумышленник задержан.

Не на ту напал, в прямом смысле. Поздним вечером 11 августа молодаямозырянкашла по улице одного из дачных кооперативов. Девушка, разговаривая по мобильному телефону, почувствовала, что ее преследуют. Опасения оказались не напрасными. Спустя секунды на нее напал незнакомец. Хрупкая девушка дала достойный отпор. Борьба длилась около 10 минут, пока на помощь не прибежал друг, с которым она и вела беседу по телефону и, который, по крикам сразу понял, что случилось что-то неладное. По словам жертвы, ее душили, били, но она не сдавалась.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Правоохранители сработали оперативно. Менее суток потребовалось, чтобы задержать преступника. Им оказался 44 летний мозырянин, который этой зимой освободился из колонии, где провел 12 лет за аналогичные преступления, грабеж и изнасилование. Спустя полгода свободы нездоровые инстинкты все же взяли верх. Задержанный уже дал признательные показания. Указал место, где все произошло, описал хронологию событий, часть похищенного удалось вернуть.В случае, если помимо грабежа, следователи найдут основания для возбуждения уголовного дела еще и за попытку изнасилования, срок нового заключения на порядок увеличится.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ