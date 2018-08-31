В Мозыре 54-летний мужчина ударил ножом в живот свою супругу в день ее юбилея. Возбуждено уголовное дело

Неприятный сюрприз на юбилей. В свое 55-летие мозырянка получила удар ножом в живот. Причем, от своего супруга. Семейная пара и приглашенные гости отмечали юбилей в лесопарке «Молодежный». В завершении пикника гости разошлись, супруги остались наедине. На почве ревности возник конфликт. Мужчина схватился за нож. После нанесения удара, сам же побежал в больницу, благо она расположена рядом, и рассказал о случившемся. Правда, утверждал, что поножовщину устроил не он, а посторонний. После сообщения вернулся назад к раненой и истекающей кровью супруге. В лесопарке он был и задержан. Имениннице, можно сказать, повезло, в результате удара не был задет ни один жизненно важный орган. Возбуждено уголовное дело.