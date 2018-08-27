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Рубрика: Новости

В центре внимания – дети!

27 августа 2018, 18:07

Очередной этап акции «В центре внимания – дети!» прошел в торговом центре «Глобалмаркет». Профилактический проект в преддверии начала учебного года инициировали в Мозырском ГРОЧС. Пока родители справлялись с трудным выбором товаров для школы, подрастающее поколение участвовало в проекте. Важную информацию до мальчишек и девчонок доносили при помощи общения и подвижных игр.
Подобные акции до конца лета пройдут в нескольких торговых объектах Мозыря. Второй этап проекта «В центре внимания – дети!» стартует осенью непосредственно в школах и детских садах.

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