Очередной этап акции «В центре внимания – дети!» прошел в торговом центре «Глобалмаркет». Профилактический проект в преддверии начала учебного года инициировали в Мозырском ГРОЧС. Пока родители справлялись с трудным выбором товаров для школы, подрастающее поколение участвовало в проекте. Важную информацию до мальчишек и девчонок доносили при помощи общения и подвижных игр.

Подобные акции до конца лета пройдут в нескольких торговых объектах Мозыря. Второй этап проекта «В центре внимания – дети!» стартует осенью непосредственно в школах и детских садах.