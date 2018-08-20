Уступи дорогу пешеходу! Акция ГАИ

С 16 по 25 августа 2018 года на территории Мозырского района

проводится профилактическое мероприятие по предупреждению ДТП, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам под условным названием «Уступи дорогу пешеходу!».

В Гомельской области наезд на пешехода остается самым

распространенным видом дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники ГАИ отмечают, Взаимоотношения между водителями и пешеходами весьма напряженные. Водители упрекают пешеходов за нерасторопность и медлительность, а пешеходы, в свою очередь, в адрес водителей бросают упреки в неуважении и невнимательности. Госавтоинспекция инициировала проведение на территории Мозырского района профилактического мероприятия по предупреждению ДТП, связанных с непредставлением преимущества в движении пешеходам под условным названием «Уступи дорогу пешеходу!». Акция продлится до 25 августа.

ГАИ в очередной раз напоминает! Согласно правилам дорожного движения на нерегулируемых пешеходных переходах водитель транспортного средства обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть.