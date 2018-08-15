Успеть собрать ребенка в школу – задача не из легких, а еще и не из дешевых. Помочь тем, кто нуждается, есть возможность у всех мозырян

Серию благотворительных проектов продолжит территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района. По информации заведующей отделением ТЦСОН Галины Таргони, главными адресатами акции станут дети из малообеспеченных или неполных семей. Акцию «Здравствуй, школа!» учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района» проводит до конца августа.

Канцелярские и школьные принадлежности, спортивную одежду и обувь в хорошем состоянии можно приносить по адресу: г. Мозырь, пл. Горького, 7, каб. 16. Инфолиния: 22-52-26.