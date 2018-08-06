Турслет инвалидов–колясочников «Полесские зори»

Отдых на природе, ночевка в палатке, песни у костра и соревновательная программа. На Мозырщине состоялся 9 туристический слет инвалидов-колясочников «Полесские зори». В этом году он собрал около 150 участников и подтвердил статус международного.

Палаточный городок вырос на берегу Припяти в урочище Барбаров. Буквально за день его наполнили жители со всей территории Беларуси. Туристический слет инвалидов-колясочников проходит на Мозырщине ежегодно. И с каждым годом становится все масштабнее. В 2018 было заявлено 150 участников.

Андрей Моор приехал из далекого Приднестровья. Говорит, что старается вести максимально возможный активный образ жизни. Занимается настольным теннисом и 5-6 раз в год выезжает на соревнования. На этот раз один на поезде он проделал путь в 800 км.

Оксана Якуцевич на слете представляет Гродно. Приезжает каждый год, а после окончания турслета почти сразу готовится к следующему. Творческие конкурсы открыли в ней массу талантов.

Сергей Фещенко возглавляет Гродненскую организацию инвалидов-колясочников. Активный человек, своим примером он старается вдохновлять окружающих. Завсегдатаи турслета рассказывают, что попробовав поучаствовать однажды, уже не пропускают и года.

Мозырь, Гомель, Витебск, Борисов, Гродно, Могилев, Жлобин, Хойники, Бобруйск, Пружаны, Брест, Минск, Костюковичи, Солигорск, Брянск и Тирасполь. В одном палаточном городе – десятки городов и разных стран. На торжественном открытие турслета участникам пожелали хорошего отдыха и обязательно победы. На берегу Припяти туристы провели три дня. В программе: соревнования по рыбной ловле, стрельбе из винтовки, дартсу, кулинарный поединок, полоса препятствий, многообразие конкурсов и конечно песни у костра, да и просто отдых на природе. Организаторы пообещали: победители обязательно будут, а вот побежденные – нет. Ведь в турслете «Полесские зори» изначально принимают участие только люди сильные духом.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.