Теперь их дом не вольер, а лес. Благородных оленей, которых привезли на Мозырщину в январе, выпустили на вольные хлеба

Сразу после новогодних праздников на «Телеканале «Мозырь» вышел сюжет о том, что в мозырских лесах пополнение. В рамках государственной программы в Прибалтике были закуплены 43 благородных оленя. Для них были созданы все условия, чтобы они успешно адаптировались на белорусской земле. Все месяцы за ними наблюдали, кормили, оберегали. И вот в конце лета, когда появившиеся на свет уже в Беларуси оленята окрепли, стадо проводили в самостоятельную жизнь в лесу.

Настоящий олений рай разместился на 12 гектарах в Мозырском районе. Постоянно полные кормушки, лес, где можно спрятаться от зноя, неиссякаемая проточная канава, круглосуточная защита от хищников и людей. Благородные олени, закупленные в Прибалтике по госпрограмме, на Мозырщине прочувствовали, что такое настоящее белорусское гостеприимство. За это время стадо съело около 5 тонн овса, 7 тонн сена, около 2 тонн моркови, картофеля, капусты и яблок. В общем, благородных оленей баловали. И результат не заставил себя ждать. Создание идеальных условий, чтобы плодиться и размножаться, себя оправдало – на Мозырщинена свет появилось 17 оленят.

За время адаптации на мозырской земле в стаде выстроилась четкая иерархия. Один альфа самец, два, так сказать, его заместителя. Вокруг лидера образовался гарем. Всего сейчас насчитывается 59 голов. Охотоведы говорят, скорее всего, на воле стадо распадется на несколько. В любом случае, держать вместе их дольше уже не было возможным. Между самцами все чаще стали вспыхивать конфликты. Но благородные олени и в лесу без поддержки людей не останутся. На то, чтобы убедить оленей отправиться в лес, понадобилось время. Поначалу благородные животные без энтузиазма восприняли предложение поменять сытую жизнь на свободу. Но после стадо все же покинуло вольер. Охота на них ближайшие несколько лет будет запрещена.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ