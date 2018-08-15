Скоро 1 сентября. Родители школьников полны забот. Тем, кто нуждается, будет оказана помощь

Помощь в подготовке к учебному году в этом году будет оказана с разных сторон. В первую очередь на финансовую поддержку могут рассчитывать многодетные семьи. 45 рублей будут выделены на каждого ученика. Родителей ждут на Советской, 160, в кабинете №109 с пакетом необходимых документов. Кроме этого,нуждающиеся могут получить помощь, как говорится в натуральном виде. В республике проходит акция «Собери портфель первокласснику».

Многодетные семьи, как обычно, могут рассчитывать и на льготы при оплате учебных пособий и при оплате горячего питания. Дети, находящиеся в социально опасном положении, питаться будут бесплатно. Ребенку, который находится в сложной жизненной ситуации, выдадут единый билет для бесплатного посещения различных культурно-массовых мероприятий.

Родителям с любыми вопросами необходимо обращаться к администрации школы или классному руководителю. Касается это не только вопросов финансового характера. Абсолютно каждый родитель, вне зависимости от статуса вправе рассчитывать и на методическую, и на психологическую помощь.