«Школьный марафон» от Красного Креста

Мозырская районная организация Белорусского общества Красного Креста присоединилась к многочисленным «школьным» акциям. Адресатами стали многодетные и малоимущие семьи, а также семьи переселенцев из Украины.

Праздники для будущих первоклассников и других школьников повсеместно проводятся в конце августа профсоюзами и благотворительными организациями. Не отставать от «школьного» марафона решили и в Мозырской районной организации Белорусского общества Красного Креста.

Среди адресатов акции Красного Креста – многодетные и малоимущие семьи. Кроме того, подарки в канун нового учебного года, получают семьи переселенцев из Украины. Среди них – ученица четвертого класса Арина Биденко и ее мама Ольга.

Ольга признается, в Мозыре хочется растить и воспитывать детей. Уже здесь в их семье родился второй малыш. А сейчас ждут еще пополнение.

Помогать собрать нуждающихся детей в школу продолжают неравнодушные мозыряне. Специальные ящики для сбора канцелярских товаров, одежды и обуви стоят во многих магазинах города.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ