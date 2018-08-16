С Новым Годом!
Телеканал Мозырь

Сегодня:

м/с

% влажности

Ночью:

м/с

% влажности

Завтра:

м/с

% влажности

«
»
 
Рубрика: Новости

Школьный базар развернется 18 августа на площади Ленина

16 августа 2018, 18:33

Успеть собрать ребенка в школу – задача не из простых. Особенно усложняется она во второй половине августа, когда магазины заполняются взволнованными родителями. В этом время на помощь приходят большие городские базары. В субботу, 18 августа, на площади Ленина будет организована школьная торговля. Самые известные торговые сети и магазины предложат покупателям широкий ассортимент канцелярских товаров и учебных пособий, портфелей и рюкзаков. А еще обувь и одежду для мальчишек и девчонок в деловом стиле. Откроется школьный базар в 11.00.

Комментарии (RSS)

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомить о
«
»