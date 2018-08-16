Школьный базар развернется 18 августа на площади Ленина

Успеть собрать ребенка в школу – задача не из простых. Особенно усложняется она во второй половине августа, когда магазины заполняются взволнованными родителями. В этом время на помощь приходят большие городские базары. В субботу, 18 августа, на площади Ленина будет организована школьная торговля. Самые известные торговые сети и магазины предложат покупателям широкий ассортимент канцелярских товаров и учебных пособий, портфелей и рюкзаков. А еще обувь и одежду для мальчишек и девчонок в деловом стиле. Откроется школьный базар в 11.00.