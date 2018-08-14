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Рубрика: Новости

Семинар-практикум, посвященный вопросам жизнеобеспечения населения Мозырщины, прошел на базе Каменского сельсовета

14 августа 2018, 18:53

Практика работы Каменского сельского Совета сегодня была в центре внимания руководства района. Семинар-практикум, посвященный вопросам жизнеобеспечения населения Мозырщины, прошел на базе сельсовета. Участники мероприятия посетили практически все большие и малые населенные пункты, входящие в состав Каменского сельсовета и побывали на важных социальных объектах.

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