Семинар-практикум, посвященный вопросам жизнеобеспечения населения Мозырщины, прошел на базе Каменского сельсовета

Практика работы Каменского сельского Совета сегодня была в центре внимания руководства района. Семинар-практикум, посвященный вопросам жизнеобеспечения населения Мозырщины, прошел на базе сельсовета. Участники мероприятия посетили практически все большие и малые населенные пункты, входящие в состав Каменского сельсовета и побывали на важных социальных объектах.