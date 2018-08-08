Семинар на Пхове. Своеобразный экзамен по благоустройству

Микрорайон «Заречный» сегодня принимал гостей. Пхов сдавал своеобразный экзамен по благоустройству. Здесь состоялся семинар, посвященный совместной работе комитетов территориального общественного самоуправления, коммунальных служб, предприятий и организаций города.
Экзамен по благоустройству в этом году проходит во всех микрорайонах Мозыря. Сегодня его держал «Заречный». Участники семинара – это члены исполкома, депутаты, сотрудники коммунальных служб – по очереди посещали основные объекты инфраструктуры, знакомились с местным колоритом. Совместную работу демонстрировали комитет территориального общественного самоуправления, коммунальники и местные предприятия. Инициатива проведения подобного мероприятия принадлежит районному Совету депутатов. «Заречный» – это городок в городе. Удаленность от центра, 8 тысяч жителей, своя инфраструктура: поликлиника, школа, детский сад, магазины, банки. Именно объекты социальной направленности – первые в череде посещений.
Первая гостей принимала поликлиника микрорайона. Капитальный ремонт здания закончился 3 года назад. Сегодня – это современный объект здравоохранения, где обслуживается более 4000 человек. Терапевтический прием, прием самых маленьких пациентов, стоматологический кабинет, проблему так называемых узких специалистов решают выездные приемы.Участники семинара посетили и социально-педагогический центр с отделением детского социального приюта. В настоящий момент здесь находится 12 ребят, которые были временно изъяты из своих семей. А за год через приют проходит до 70 малышей. Районные власти пришли в эти стены не с пустыми руками.Денежный сертификат районные власти вручили и администрации детского сада №7. Сад располагается на территории микрорайона и полностью укомплектован. Есть на территории Пхова и свои образующие предприятия: Мозырский машиностроительный завод и речной порт. По мнению председателя КТОС «Заречный» Василия Пархоменко, удаленность микрорайона имеет как минусы, так и плюсы.Участники семинара прошли по улицам «Заречного», посетили магазины и местную церковь, прогулялись по обновленному парку. Кстати, его привели в порядок буквально в канун проведения семинара. Новые качели, лавочки, беседки – и парк ожил. Теперь местные жители переживают за сохранность всего благоустройства. И совместными усилиями готовы поддерживать порядок в своем тихом микрорайоне за рекой.
Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Семинар на Пхове. Своеобразный экзамен по благоустройству
Микрорайон «Заречный» сегодня принимал гостей. Пхов сдавал своеобразный экзамен по благоустройству. Здесь состоялся семинар, посвященный совместной работе комитетов территориального общественного самоуправления, коммунальных служб, предприятий и организаций города.
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