Семейная пара из Мозыря – Павел и Наталья Леоновичи — вновь проверили выносливость и силу чувств. И одержали очередную победу на чемпионате по переносу жен

Приближаясь к первой годовщине семейной жизни, Павел и Наталья Леоновичи сделали себе красивый подарок. Молодая мозырская пара приняла участие в очередном Чемпионате по переносу жён, который прошел в рамках крупнейшего музыкально-спортивного фестиваля «Вива Браслав». Суть соревнования – преодолеть полосу препятствий с партнершей на руках за максимально короткое время. Требования – возраст от 18, вес девушки – не менее 49 килограммов. На дистанции конкурсантов ожидали водные и песчаные препятствия, а также барьеры. Всего в соревновании приняли участие 11 пар со всей Беларуси. Мозыряне всю трассу преодолели за 1 минуту 13 секунд, и, таким образом, стали двукратными чемпионами страны. Почти год назад в интервью телеканалу «Мозырь» Павел обещал всегда носить жену на руках. Как видим, обещания в этой счастливой спортивной семье сдерживаются.