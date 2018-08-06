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Рубрика: Новости

Семейная пара из Мозыря – Павел и Наталья Леоновичи — вновь проверили выносливость и силу чувств. И одержали очередную победу на чемпионате по переносу жен

6 августа 2018, 17:31

Приближаясь к первой годовщине семейной жизни, Павел и Наталья Леоновичи сделали себе красивый подарок. Молодая мозырская пара приняла участие в очередном Чемпионате по переносу жён, который прошел в рамках крупнейшего музыкально-спортивного фестиваля «Вива Браслав». Суть соревнования – преодолеть полосу препятствий с партнершей на руках за максимально короткое время. Требования – возраст от 18, вес девушки – не менее 49 килограммов. На дистанции конкурсантов ожидали водные и песчаные препятствия, а также барьеры. Всего в соревновании приняли участие 11 пар со всей Беларуси. Мозыряне всю трассу преодолели за 1 минуту 13 секунд, и, таким образом, стали двукратными чемпионами страны. Почти год назад в интервью телеканалу «Мозырь» Павел обещал всегда носить жену на руках. Как видим, обещания в этой счастливой спортивной семье сдерживаются.

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