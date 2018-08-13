Рейд по несанкционированным пляжам

Купаться на технических водоемах и в котлованах запрещено! Об этом продолжают напоминать отдыхающим участники рейдовых профилактических групп. С одной из таких места массового сбора мозырян обследовала и наша съемочная группа.

Главный принцип отдыхающих – самое хорошее место для купания то, что рядом. Изменить подобную логику, к сожалению, не могут даже печальные цифры статистики. Количество погибших на белорусских водоемах этим летом зашкаливает. И, в большинстве случаев, трагедии случаются там, где рядом нет спасателей. Еженедельно рейдовые группы в Мозырском районе встречают десятки людей – взрослых и совсем юных, — которые разовый комфорт ставят выше собственной безопасности.

Котлован недалеко от улицы Полесской. Солнечным субботним днем здесь много семей с маленькими детьми. Появление людей в форме встречают настороженно, но собирать вещи и покидать несанкционированный пляж особо не спешат. Между тем, за купание в этом месте можно получить административное взыскание. Но главная цель рейдовых групп – не наказать, а предупредить.

Спасатели и правоохранители изо дня в день пытаются предотвратить рост трагедий на воде. В основном – беседами и уговорами. Представители МЧС малышам вручают наклейки и раскраски, тоже напоминают о нехитрых правилах безопасности. Родителей вновь и вновь просят смотреть за детьми.

А вот на техническом карьере в районе деревни Дрозды из взрослых предупреждать некого. Компания подростков собралась возле самодельного понтона, при виде милиции проворные мальчишки резко побежали. А вот девочкам повезло меньше.

Участники рейдов признаются, чаще всего достаточно бывает профилактической беседы. Тех подростков, кто не прислушивается, могут поставить на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. К ответственности – административной – привлекают и родителей. В начале лета Мозырским райисполкомом был озвучен список мест, запрещенных для купания. Такие технические карьеры и котлованы тоже входят в их число. Сумма штрафа примерно равна стоимости нового купальника.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ