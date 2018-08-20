Провести последний день лето ярко и весело. Фестиваль красок ждет гостей 31 августа на площадке у кинотеатра «Мир»

Последний день лето нужно запомнить. И в этом мозырянам всех возрастов помогут организаторы уже полюбившегося мероприятия – фестиваля красок. «БелХолли» собирает старых друзей и новых гостей в пятницу, 31 августа. Начиная с трех часов дня на площадке у кинотеатра «Мир» будет греметь заводная музыка, а в воздух взлетят сотни пакетиков с сухой краской, которая потом осядет на одежду яркими веселыми пятнами. Постоянные участники фестиваля «БелХолли» знают, краска потом легко смоется, а вот позитивные впечатления останутся