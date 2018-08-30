Пролетарская,63. Дом, забытый коммунальниками?

Коммунальные проблемы стали поводом для обращения на горячую линию Телеканала. Галина Иосифовна Тесленок рассказала о том, что уже много лет вместе с соседями ей приходится буквально выпрашивать, чтобы их дом не оставляли без внимания. Съемочная группа выехала на Пролетарскую, 63. О том, что не устаивает людей и что увидели наши корреспонденты,в следующем сюжете.

Дом номер 63 на Пролетарской не скрыт от посторонних глаз и не находится вдалеке от центральных улиц. Двухэтажная постройка 50-х годов, на видном месте, прямо у дороги, радует глаз необычной для современного Мозыря архитектурой. Но если зайти с обратной стороны, открывается совсем другая картина. Небольшой дворик выглядит, как заброшенный и забытый Богом и коммунальными службами уголок. Трава в пояс, под ногами ухабы и пыль. По словам жильцов, по вечерам двор превращается в тесную стоянку. Беседы с автовладельцами результата не дают, а в госавтоинспекции только разводят руками. Галина Иосифовна возмущается, вокруг стоят тротуары, благоустраивают дворы, но их дом обходят стороной и летом, и зимой. Горячая вода и тепло в этом доме появились только в 2000-х, а вот газа нет до сих пор. Цивилизация словно до последнего игнорирует и не замечает 63 дом. Кстати, проигнорировали коммунальные службы и предложение съемочной группы. На просьбу приехать и прокомментировать ситуацию в ЖЭУ никто не отреагировал. Но жильцы все же надеются, что их дом-призрак заметят. А на проблемы перестанут закрывать глаза.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ