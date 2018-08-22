Программа мероприятий ко Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности—2018 Мозырь запомнит. В последний день лета во Дворце культуры нефтепереработчиков будут чествовать передовиков производства, а после состоится концерт известных белорусских исполнителей. К слову, вход на это мероприятие по пригласительным билетам. А вот на следующий день, 1 сентября, в празднике, который традиционно пройдет на бульваре Юности, смогут принять участие все желающие. Музыка будет звучать со сцены на протяжении всего дня. Солисты и целые коллективы, местные и приглашенные звезды. Расширенная выставка-продажа продукции предприятий и организаций Мозырского района, изделий народного творчества. В этом году День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности выпал на 1 сентября. Поэтому для детей подготовлена отдельная программа—сюрприз. Игровая площадка с надувными аттракционами и каруселями, творческая мастерская под открытым небом, и даже научная лаборатория, а это веселые эксперименты и опыты для юных химиков. Также маленькие участники праздника в День знаний смогут посетить на бульваре «Школу волшебства». Так называется игровая шоу-программа с элементами иллюзиона. К тому же в рамках празднования пройдет и дегустация сладостей. А юные исполнители и артисты будут радовать своими танцами и песнями. В 17.00 на открытой площадке пройдет торжественная церемония чествования передовиков производства Мозырского нефтеперерабатывающего завода. В 17.45 начнется праздничный концерт заслуженного любительского коллектива Национального академического концертного оркестра Беларуси под управлением Михаила Финберга. После— концертная программа. Завершится праздник молодежной дискотекой «Осенний хит-парад».