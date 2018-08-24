Призывная кампания в самом разгаре

Всего в Мозырском районе мероприятия нынешнего призыва охватят без малого тысячу молодых людей. Но ряды вооруженных сил пополнят только 200. Критерии отбора—крепкое здоровье, хорошие профессионально-психологические данные, приветствуется наличие военно-учетной специальности.

В военном комиссариате отмечают положительную тенденцию—призывники становятся сознательнее, число уклонистов снижается. Это результат активной профилактической работы. Воспитание патриотизма, чувства гражданственности, а еще регулярные встречи и беседы с милиционерами и работниками прокуратуры, которые агитируют за службу цитатами статей из административного и уголовного кодексов. За нежелание служить в армии без веских на то причин, предусмотрена ответственность.

Еще один положительный и патриотический тренд—служить в армии становится престижно. К тому, для некоторых молодых людей—это, можно сказать, станет путевкой в жизнь. Призывная кампания завершится в ноябре. Отправка в вооруженные силы начнется с 15 числа.