Приятный бонус к первому сентября. Многодетные семьи получат материальную помощь на подготовку детей к школе

Единовременную поддержку выплатят семьям, которые воспитывают троих и более детей. Только в Мозырском районе таковых около 1300. Причем денежные средства будут выделены на каждого ребенка, обучающегося в школе или спецучреждении. Такая помощь многодетным выделяется ежегодно. Размер материальной помощи –

45 рублей на одного ребенка. Пакет документов для получения господдержки минимальный. На сегодняшний день в соцслужбу уже обратилось более 150 семей. Остальных ждут на Советской, 160 в кабинете №109.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.