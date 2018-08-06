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Рубрика: Новости

Приятный бонус к первому сентября. Многодетные семьи получат материальную помощь на подготовку детей к школе

6 августа 2018, 17:28

Единовременную поддержку выплатят семьям, которые воспитывают троих и более детей. Только в Мозырском районе таковых около 1300. Причем денежные средства будут выделены на каждого ребенка, обучающегося в школе или спецучреждении. Такая помощь многодетным выделяется ежегодно. Размер материальной помощи –
45 рублей на одного ребенка. Пакет документов для получения господдержки минимальный. На сегодняшний день в соцслужбу уже обратилось более 150 семей. Остальных ждут на Советской, 160 в кабинете №109.
Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.

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