Поздравления накануне Дня строителя принимали в Мозыре работники отрасли. На торжественном собрании наградили лучших

Ежегодно во второе воскресенье августа в Беларуси отмечается День строителя. В 2018 празднование пришлось на 12 августа. Традиционно в канун праздничной даты в Мозыре состоялось торжественное мероприятие, на котором отметили лучших работников отрасли.

Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню строителя, собрало в одном зале сотни людей. Все они – профессионалы. Каменщики, плотники, кровельщики, бетонщики, монтажники, руководители разных рангов…. Люди, которые делом своей жизни выбрали самую мирную профессию – профессию строителя. Со сцены многократно звучали слова благодарности за труд всем, кто занят в отрасли.В строительной отрасли Мозырского района задействовано порядка 5 тысяч человек. Зарегистрировано 20 подрядных организаций. Этот праздник своим могут считать также и проектировщики, и архитекторы. Профессиональный праздник – это не только повод выразить благодарность, но и повод отметить лучших. Грамоты и благодарности Министерства архитектуры и строительства Беларуси, Мозырского Совета депутатов и районного исполнительного комитета, управления капитального строительства вручали тем, чей труд не остался незамеченным. Своих работников отметили и в каждой конкретной организации.

Строители меняют облик Мозыря, практически ежедневно внося в него новшества. В последние годы активность стала еще более заметной. Стрелы башенных кранов – это признак того, что город развивается. Пустыри превращаются в жилые микрорайоны. И это – заслуга строителей.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Вячеслав Пересыпкин, ТКМ