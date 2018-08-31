Поздравление с Днем нефтяной, газовой и топливной промышленности от генерального директора ОАО «Мозырский нефеперерабатывающий завод» Виталия Павлова

2 сентября в республике отмечают День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Самое крупное предприятие этой отрасли не только в Мозыре, но и в Беларуси – Мозырский нефтеперерабатывающий. Уже долгие годы праздник нефтепереработчиков становиться праздником тысяч мозырян. О том, чего удалось добиться, об успехах и перспективах, и, конечно же, поздравления. В интервью генерального директора ОАО «Мозырский нефтеперерабаыввающий завод» Виталия Павлова.