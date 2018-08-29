Посещать леса теперь можно без ограничений. Запрет снят во всех районах Гомельской области

Запрет на посещение лесов снят во всех районах Гомельской области. Связано это со снижением класса пожарной опасности в лесном фонде. В пяти районах Беларуси пожароопасная обстановка пока сохраняется. Напомним, в период действия ограничений гражданам нельзя было находиться в лесном фонде даже для прогулок и отдыха на природе, запрещался въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушение запрета грозит внушительным штрафом –до 25 базовых величин.