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Рубрика: Новости

Посещать леса теперь можно без ограничений. Запрет снят во всех районах Гомельской области

29 августа 2018, 18:44

Запрет на посещение лесов снят во всех районах Гомельской области. Связано это со снижением класса пожарной опасности в лесном фонде. В пяти районах Беларуси пожароопасная обстановка пока сохраняется. Напомним, в период действия ограничений гражданам нельзя было находиться в лесном фонде даже для прогулок и отдыха на природе, запрещался въезд транспорта, за исключением служебного. Нарушение запрета грозит внушительным штрафом –до 25 базовых величин.

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