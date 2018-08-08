Поезд Киев – Минск – Вильнюс – Рига начнет курсировать через Калинковичи с 28 сентября.

Украинская железная дорога по согласованию с железнодорожными администрациями Беларуси, Литвы и Латвии в рамках реализации пилотного проекта с 28 сентября запускает поезд Киев—Минск—Вильнюс—Рига. Состав неофициально назвали «четыре столицы», согласно количеству стран, по территориям которых будет проезжать поезд. Украинская железная дорога уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода.

С расписанием движения поезда № 31/32 Киев-Минск-Вильнюс-Рига можно ознакомиться на официальном сайте БЖД, а также по телефону справочной службы 105. Реализация проездных документов возможна за 45 суток до отправления поезда.