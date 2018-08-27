Подарки в канун 1 сентября

Начало учебного года – волнительный момент для любого ребенка. Для детей, которые находятся вне родных стен, порой без поддержки близких, любые перемены – настоящий стресс. Чтобы праздник 1 сентября стал настоящим торжеством, в канун начала учебного года к ребятам из отделения приюта социально педагогического центра приехали многочисленные гости..

Воспитанникам социально-педагогического центра, а так же тем маленьким мозырянам, чье положение в семье признано социально опасным, подарки вручали представители Мозырского НПЗ, «Совхоза-комбината «Заря», Мозырской районной организации РОО «Белая Русь»,районного отдела Следственного комитета, отдела образования, спорта и туризма.

Сами подопечные приюта организовали для гостей маленький праздник на школьную тематику. Каждое выступление сопровождалось аплодисментами, вызывая у зрителей искрение эмоции.

В настоящий момент в стенах приюта находится 12 детей. И сегодня у них появился еще один повод для радости, а еще уверенность, что начало школьного года обязательно станет праздником!